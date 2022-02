Le monde des abeilles Ancienville, 30 avril 2022, Ancienville.

Le monde des abeilles Ancienville

2022-04-30 10:00:00 – 2022-04-30 12:00:00

Ancienville Aisne Ancienville

4.5 Grégoire, apiculteur passionné à Chouy, vous plonge dans le monde fascinant des abeilles à travers des explications sur leur cycle de vie et les floraisons à l’origine des différents miels. Approchez-vous du rucher pour comprendre son fonctionnement et terminez la visite par une dégustation de délicieux miels aux goûts variés.

À partir de 6 ans. Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur.

ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/le-monde-des-abeilles

Ancienville

