Le monde des abeilles

2022-07-16 16:00:00 16:00:00 – 2022-07-16 18:00:00 18:00:00 Vous découvrirez le monde des abeilles et le métier d’apiculteur par le biais de l’association. Cette séance sera consacrée l’alimentation des abeilles avec les plantes mellifères

A partir de 7 ans

Animé par le Jardin de Pollen’n Vous découvrirez le monde des abeilles et le métier d’apiculteur par le biais de l’association. Cette séance sera consacrée l’alimentation des abeilles avec les plantes mellifères

