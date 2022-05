Le monde des abeilles

2022-06-26 16:00:00 16:00:00 – 2022-06-26 18:00:00 18:00:00 Vous découvrirez le monde des abeilles et le métier d’apiculteur par le biais de l’association. Cette séance sera consacrée à l’ouverture du rucher de la Gloriette

A partir de 7 ans

