Le monde de Steve McCurry Fondation Dina Vierny – Musée Maillol, 9 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 9 décembre 2021 au 29 mai 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h30 à 18h30

payant

L’exposition Le Monde de Steve McCurry présente plus de 150 photos imprimées en grand format pour la première fois à Paris. Elle est la rétrospective la plus vaste et la plus complète dédiée au grand photographe américain.

On peut y admirer ses photos les plus célèbres, réalisées tout au long de ses 40 ans de carrière, mais également ses clichés les plus récents et maintes photos inédites.

Chacune des images de Steve McCurry, pour la plupart connues dans le monde entier, renferme un univers complexe d’expériences et d’émotions.

L’exposition, conçue par Biba Giacchetti, propose un long voyage dans le monde de Steve McCurry, de l’Afghanistan à l’Inde, de l’Asie du Sud-Est à l’Afrique, de Cuba aux États-Unis, du Brésil à l’Italie, à travers son vaste et fascinant répertoire d’images, où l’Humain est toujours le protagoniste principal, même s’il n’est qu’évoqué.

Expositions -> Beaux-Arts

Fondation Dina Vierny – Musée Maillol 61 Rue de Grenelle Paris 75007

4 : Saint-Sulpice (108m) 4 : Saint-Germain-des-Prés (294m)



Contact : Musée Maillol https://www.museemaillol.com/fr/home

Expositions -> Beaux-Arts Expos

© Steve McCurry