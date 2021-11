Le Monde de Peter Pan Espace culturel La Tuilerie, 27 novembre 2021, Saint-Witz.

Le Monde de Peter Pan

Espace culturel La Tuilerie, le samedi 27 novembre à 16:30

Découvrez cette comédie musicale, adaptée de l’oeuvre originale de jM Barrie et envolez-vous aux côtés de Peter Pan et Wendy vers le Pays de Nulle Part ! Comme toute comédie musicale, ce spectacle allie musique, chant, danse et théâtre mais va plus loin, grâce à des effets magiques, des acrobaties circassiennes et une création vidéo qui donnera vie aux décors tout au long du spectacle. Création Compote de Prod

Tarifs saison culturelle : 7 et 5€

Espace culturel La Tuilerie – Saint-Witz

Espace culturel La Tuilerie rue de Paris 95470 Saint-Witz Saint-Witz Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T16:30:00 2021-11-27T17:30:00