Le Monde de Noé, la première expérience immersive avec des animaux Le Monde de Noé Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Du samedi 02 décembre 2023 au mardi 31 décembre 2030 :

.Tout public. A partir de 3 ans. payant

Prêts à explorer, apprendre, mais aussi caresser ? A travers des décors et une scénographie présentant une nature idéalisée, les visiteurs vont vivre une aventure d’1h30 construite autour d’interactions privilégiées avec de vrais animaux domestiques, tous rescapés de refuges.

Grâce à l’encadrement de 2 Rangers, pour seulement 15 explorateurs maximum, les citadins découvriront les secrets du monde sauvage tout en étant sensibilisés aux défis écologiques ! Lapins géants, furets, perruches, carpes, insectes… : une véritable oasis enchantée !

Trois écosystèmes pour une immersion totale

Situé au cœur de Paris, Le Monde de Noé permettra de voyager à travers 3 écosystèmes : le Ranch, un espace douceur au milieu des rongeurs où câlins et gratouilles sont obligatoires ; la Jungle, un espace tropical luxuriant avec des oiseaux mais aussi plusieurs créatures aquatiques ; et enfin le Labo pour plonger dans les mystères de notre belle planète, où souvenirs d’expédition et drôles d’invertébrés s’entremêlent.

Étape 1 – Arrivée au Centre et Briefing des Rangers : en tant qu’aspirants explorateurs, parents et enfants seront accueillis par les Rangers, et directement immergés dans l’incroyable histoire de Noé, un caméléon aventurier aux mille voyages. Un briefing aura lieu afin d’expliquer les règles strictes à respecter au sein du centre (notamment dans l’Oasis où vivent les animaux). Les Rangers sont des soigneurs animaliers expérimentés qui accompagneront les visiteurs tout au long de l’aventure ! Ils possèdent les diplômes requis pour la présentation d’animaux au public. Ces amis de la nature n’ont qu’une hâte : transmettre leur passion !

Étape 2 – Immersion dans l’Oasis : les visiteurs profiteront en petits groupes du merveilleux univers du Monde de Noé : la Prairie, la Jungle et le Labo pour des moments riches en apprentissage. Chaque voyage se révèle unique car, au fil des heures, des jours et des saisons, les comportements et besoins des animaux changent.

Étape 3 – Fin de l’aventure : un débriefing reviendra sur les temps forts de l’excursion. Il ne faudra alors pas oublier de récupérer sa surprise, et de jeter un œil à la brocante enchantée. Attention, en tant que futur gardien du monde animal, il y aura aussi un rôle à jouer au-delà des portes du Monde de Noé.

Le bien-être animal au coeur du projet

Les animaux du centre sont tous des rescapés : abandonnés pendant les confinements, cobayes dans des laboratoires ou bien résidents précaires en refuge… Le Monde de Noé leur offre ainsi une seconde chance. Une meilleure vie est offerte à ces petits animaux domestiques grâce à une prise en charge élaborée avec les meilleurs comportementalistes NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie) : enclos spacieux et lumineux, stimulation quotidienne par des congénères (mais aussi des visiteurs !), entretien aux petits oignons par des professionnels (Rangers et vétérinaires spécialisés NAC). Tout a été pensé pour leur bonheur ! Thierry Bedossa, référence française du bien-être animal et fondateur des refuges AVA, est d’ailleurs le parrain de cette formidable aventure !

Le Monde de Noé 55 avenue Bugeaud 75116 Paris

Contact : https://www.facebook.com/centrenoe https://www.facebook.com/centrenoe https://www.centresnoe.com/

