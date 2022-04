Le monde de Lila / El viaje de Lila Instituto Cervantes de Bordeaux, 25 avril 2022, Bordeaux.

Le monde de Lila / El viaje de Lila

Instituto Cervantes de Bordeaux, le lundi 25 avril à 15:00

Venez célébrer la Journée Mondiale du Livre et du Droit d’auteur avec un film d’animation en espagnol (sous-titré en français). Lila est le personnage d’un livre qui se retrouve subitement à l’exérieur de son monde en papier et coincee dans un lieu auquel elle n’appartient pas. C’est ainsi que débute pour elle une grande aventure. Elle part à la recherche d’un petit garçon, Ramón, qui pourra l’aider à regagner son livre. Mais ce n’est pas chose facile car Ramón a grandi et a changé. Il ne lit plus et ne croit plus au monde fantastique, il regarde beaucoup la télévision. Lila devra donc mettre tout en oeuvre, aidée de son amie Manuela, pour le convaincre de la gravité de sa situation et devra entreprendre un voyage périlleux vers le monde de l’Oubli, un terrible endroit dans lequel est tombé “Le livre de Lila”. Au long de cette aventure dans des mondes magiques, les magiques découvriront la véritable valeur de l’amitié et du pouvoir de la fantaisie.

Entrée libre et grat uite

Projection d’un film colombien en espagnol, sous-titré en français pour la famille

Instituto Cervantes de Bordeaux 57 cours de l’Intendance, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T15:00:00 2022-04-25T16:30:00