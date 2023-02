LE MONDE DE LEO LE MONDE DE LEO CAFE THEATRE LE BACCHUS, 15 février 2023, RENNES.

Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

attention au stationnement venir au moins 15 min avant La Lune a disparu ? CATASTROPHE ! Léo ne peut l’accepter et part à sa recherche afin que les enfants du monde entier puissent continuer à rêver… “Je ferai le tour du monde s’il le faut, j’irai aux 4 coins de la Terre, mais je retrouverai la Lune afin que les enfants du monde entier puissent continuer à rêver! ” En route Léo, nos rêves sont entre tes mains ! Un Voyage pour les petits et les grands où tous les sens sont mis en éveil au gré de tableaux colorés, dansés, dynamiques et poétiques. Une ode aux rêves qui vous enveloppent le soir, un spectacle empli d’humour et de doux espoirs.

CAFE THEATRE LE BACCHUS RENNES 3 Esplanade Julie-Rose Calvé Ille-et-Vilaine

