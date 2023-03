Le monde de la mare Travecy Travecy Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne Travecy Rdv le mercredi 26 avril de 14h à 16h à Travecy pour une sortie nature. Entre terre et eaux, les zones humides regroupent une extraordinaire diversité de milieux.

Dans le cadre de Fréquence Grenouille, appréhendez la diversité des amphibiens et la fragilité de leur milieu de vie et partez à leur rencontre !

Inscriptions obligatoires au 03 75 30 00 21 CEN

