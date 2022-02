Le monde de la carte à jouer Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Le monde de la carte à jouer Chalon-sur-Saône, 12 février 2022, Chalon-sur-Saône. Le monde de la carte à jouer Chalon-sur-Saône

2022-02-12 – 2022-02-19

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Exposition organisée par le Club Rotary Chalon Bourgogne Niépce au profit de son action « Ambitions jeunes ». Dédiée à la jeunesse, cette action décerne chaque année deux prix à des jeunes du Conservatoire (un musicien et un technicien du son) et une bourse d’étude à un jeune bachelier. rotarychalonbourgogneniepce@hotmail.fr http://rotarychalonniepce.org/ Exposition organisée par le Club Rotary Chalon Bourgogne Niépce au profit de son action « Ambitions jeunes ». Dédiée à la jeunesse, cette action décerne chaque année deux prix à des jeunes du Conservatoire (un musicien et un technicien du son) et une bourse d’étude à un jeune bachelier. Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Chalon-sur-Saône Adresse Ville Chalon-sur-Saône lieuville Chalon-sur-Saône Departement Saône-et-Loire

Le monde de la carte à jouer Chalon-sur-Saône 2022-02-12 was last modified: by Le monde de la carte à jouer Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 12 février 2022 Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire