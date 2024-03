Le Monde de Don Quichote Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement, dimanche 2 juin 2024.

Une création théâtrale itinérante pour inviter le spectateur à questionner le monde, libérer l’imaginaire, observer et interroger autrement les relations, les espaces de contraintes et de liberté.

Une déambulation théâtrale autour du personnage emblématique de Don Quichotte dans le parc du centre hospitalier de santé mentale Édouard Toulouse.



Une création théâtrale itinérante pour inviter le spectateur à questionner le monde, libérer l’imaginaire, observer et interroger autrement les relations, les espaces de contraintes et de liberté, et proposer de rendre possible la rencontre afin de travailler à éliminer les obstacles qui découlent du concept de normalité .



Le défi changer de regard sur la santé mentale.



Don Quichotte choisit de vivre dans un monde de rêves et d’illusions plutôt que de se soumettre à la réalité banale et décevante qui l’entoure.



Sa folie est ici perçue comme une forme de résistance à une réalité ennuyeuse et sans âme. Sa portée symbolique en fait une métaphore de la condition humaine, dénonçant les travers de la société et plaidant pour une vie plus idéaliste et poétique.







Entre novembre 2023 et mai 2024, les patients et soignants du centre hospitalier Édouard Toulouse ainsi que des artistes amateurs ont participé à des ateliers de création (théâtre, cirque, création d’instruments de musique, scénographie et création de costumes et de décor) en vue de la création de ce spectacle, mené par une équipe d’artistes professionnels.



Projet rendu possible grâce au centre hospitalier Édouard Toulouse, à la DRAC et à l’ARS.



DISTRIBUTION

L’adaptateur et metteur en scène Niccolò Scognamiglio

Les comédiens Cécile Grosjean, Ana Maria Haddad Zavadinack, Guia Scognamiglio, André Peri, Kayro et Niccolò Scognamiglio

Les musiciens Dominique Beven, Nadine Esteve et Théo Radakovitch.

Le circassien Lucas Erb

Les scénographes Stéphanie Bohnert et Adrien Maufay

Le technicien Vincent Guibal

L’administratrice Marie Laigneau-Bignon

Les coproducteurs le centre hospitalier Édouard Toulouse, l’Astronef et l’Officine théâtrale Barbacane 5 5 EUR.

Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

