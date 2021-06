Massy Opéra de Massy Essonne, Massy LE MONDE DE BARTÓK Opéra de Massy Massy Catégories d’évènement: Essonne

Opéra de Massy, le dimanche 23 janvier 2022 à 16:00

Sa vie durant, le compositeur hongrois s’est inspiré des musiques folkloriques d’Europe centrale pour les introduire dans le grand orchestre. Qu’elles soient dansantes ou méditatives, des mélodies tsiganes et paysannes des Danses populaires roumaines (1915) empruntent aux musiques folkloriques de Transylvanie. Dans son Concerto pour piano n°3 (1945), Bartók évoque tout ce qui lui était cher – la nature, la musique populaire hongroise – mais rend également hommage à des grands maîtres de la musique. Formée à Londres avec Imogen Cooper et Richard Goode, la jeune pianiste anglaise Mishka Rushdie Momen maîtrise parfaitement cette musique redoutée par de nombreux solistes ! Elle fait partie des grands espoirs du clavier, au plan international.Dans son plus tardif Concerto pour orchestre (1943), Bartók réalise un véritable tour de force d’écriture et d’orchestration en offrant à chaque pupitre (les cuivres, les bois, les cordes…) une véritable partie soliste.

Tarifs: de 14€ à 30€

Trois grands chefs-d'œuvre de Bartók en un seul concert.

2022-01-23T16:00:00 2022-01-23T18:00:00

