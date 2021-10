Le Monde d’Aujourd’hui Maison des Arts et de la Musique – MAM, 15 janvier 2022, Orléans.

Le Monde d’Aujourd’hui

Maison des Arts et de la Musique – MAM, le samedi 15 janvier 2022 à 20:00

Aujourd’hui, nous vivons dans un monde qui bouge et qui change. Ce nouvel air nous fait oublier l’essentiel et la réalité. Le Mime FPAO avec son nouveau spectacle a voulu mettre en avant un état des lieux de la réalité d’aujourd’hui et ses dérives. Ou va notre monde ? D’où par, notre négligence ou ignorance du monde qui nous entoure, Aujourd’hui a-t ’on atteint « le niveau Maxi » qu’on appel de non-retour. Voici pour cela les grands thèmes évoqués à travers celui-ci «le climat et l’individualisation de l’être humain, le rire ,la vie». Ce spectacle sera composé de six grands portraits : – La plage : Tout le monde y va une fois dans sa vie pour prendre du plaisir, ou bronzer ou encore nager, mais aujourd’hui un phénomène existe, « La POLLUTION ». Maintenant c’est sur un fond de pollution que nos océans s’étendent. On l’appel : « continent de plastique » ou « le sixième continent ». Par une thématique démonstratif basé sur deux axes, l’eau et le plastique, le Mime FPAO va s’essayé a une brasse ou un crawl qui au final sera à haut risque, et si …, et si …., et si ….. , avec des «si » on change le monde ? s’en sortira-t-il ? – Le rire : Démontrer par la représentation d’un clown que le rire pourrait devenir interdit lors d’une audition , d’un casting . – La vie : Le Mime FPAO prendra en métaphore la représentation de la vie par la naissance d’une plante. Celle-ci grandir, fanera puis mourra à cause de l’air. – La boîte du mime : le mime montrant un portrait que dans une boîte, il y a toujours quelque chose qui se cache et que l’homme est toujours informé quoi qu’il arrive, il n’y a pas d’issue à cela, pas de sortie. – L’accident : Le Mime FPAO veut montrer que l’individualiste tue en prenant un acte fort porté main. La mort à la suite d’un accident car personne ne viendra le secourir. Un matin le mime se promène attend à un feu rouge et là le drame. Un accident croyant qu’il était endormit, il s’aperçoit de la tragédie et essai de prévenir, d’amener des personnes pour l’aider à le ranimer, mais rien. Le monde est devenu trop individuel et tue. – L’homme Automate, (esclave de lui-même) : Le mime FPAO se réveil un matin enroulé d’un filet de pêche qui représente l’emprise que l’homme à sur lui-même et essai de s’en défaire, mais c’est impossible et fini donc automate de lui-même.

billetterie

Aujourd’hui, nous vivons dans un monde qui bouge et qui change.

Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T20:00:00 2022-01-15T21:00:00