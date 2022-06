Le monde d’après Riorges Riorges Catégories d’évènement: 42153

RIORGES

Le monde d’après Riorges, 18 juin 2022, Riorges. Le monde d’après Scarabée Rue du Marclet Riorges

2022-06-18 20:30:00 – 2022-06-18 23:00:00 Scarabée Rue du Marclet

Riorges 42153 Riorges Spectacle de danse de l’association Ainsi Danse. Chorégraphe : Maëlle Cotte. ainsidanse.asso@gmail.com https://ainsidanse42.wixsite.com/infos Scarabée Rue du Marclet Riorges

