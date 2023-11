« Le Monde » – Comment réussir la transition climatique ? Bibliothèque Nationale de France-François-Mitterrand Paris, 21 novembre 2023, Paris.

Le mardi 21 novembre 2023

de 18h45 à 21h00

.Public adolescents adultes. payant

Nouvel épisode en public du podcast « Chaleur humaine » avec Nabil Wakim, journaliste au « Monde », successivement chef du service politique pendant la présidentielle de 2012, puis rédacteur en chef et directeur de l’innovation éditoriale.

Mardi 21 novembre, de 19 heures à 21 heures, dans le grand auditorium de la Bibliothèque François-Mitterrand mais également à distance en direct.

Désormais, la quasi-totalité des responsables politiques défend l’idée d’atteindre la neutralité carbone. Plus encore, il y a maintenant un consensus sur la méthode pour y parvenir : il faut planifier notre trajectoire des prochaines années pour réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre.

Mais ce constat n’est pas suffisant : quels sont les différents chemins proposés par les courants politiques pour y parvenir ? Faut-il miser sur la croissance verte ou la décroissance ? Où trouver l’argent pour investir dans le train, dans l’électricité, dans la rénovation des bâtiments ? Faut-il d’abord inciter les individus à changer, ou fixer des règles plus strictes et des interdictions ? Comment convaincre les Françaises et les Français d’accepter des changements importants ?

Dans un nouvel épisode en public du podcast « Chaleur humaine », Nabil Wakim reçoit quatre responsables politiques de premier plan pour comprendre quatre options différentes de la transition. Chaque invité aura trente minutes pour défendre sa vision du chemin à parcourir. La soirée se conclura avec une analyse de la soirée par des journalistes de la rédaction du Monde.

Cet enregistrement sera disponible en direct dans l’auditorium de la Bibliothèque François-Mitterrand et également accessible à distance et en replay. Pour les personnes sur place, un temps informel autour d’un cocktail vous sera proposé pour prolonger les échanges.

Bibliothèque Nationale de France-François-Mitterrand Quai François Mauriac 75706 Paris Cedex 13 Paris

