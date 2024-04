Le monde autour – Vestiges et présages Fort Saint-André à Villeneuve-Lez-Avignon Villeneuve-lès-Avignon, vendredi 22 mars 2024.

Le monde autour – Vestiges et présages Venez découvrir les installations hybrides et chimériques de l’artiste David Coste au fort Saint-André pour un dialogue riche et sensible avec le monument ! 22 mars – 19 mai Fort Saint-André à Villeneuve-Lez-Avignon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T10:00:00+01:00 – 2024-03-22T18:00:00+01:00

Fin : 2024-05-19T10:00:00+02:00 – 2024-05-19T18:00:00+02:00

Présentation

David Coste est l’artiste invité du programme annuel de résidence de création dans le cadre du partenariat avec le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC), la Chartreuse-Centre national des écritures du spectacle, la Ville de Villeneuve lez Avignon (tour Philippe-le-Bel), et le département du Gard (musée Pierre de Luxembourg).

Les partenaires s’engagent à réaliser un parcours d’art contemporain dans quatre lieux patrimoniaux de la ville. Cette année, l’artiste toulousain David Coste a été choisi pour produire une série d’œuvres spécifiquement pour les lieux d’exposition, parcourant ainsi l’histoire, l’architecture, la mémoire et le paysage de la ville.

Davis Coste

David Coste vit et travaille à Toulouse. Il enseigne à l’Institut supérieur des arts de Toulouse depuis 2011. Ses travaux ont fait l’objet de nombreuses expositions et résidences en France et à l’étranger. Ses œuvres font partie de collections privées et publiques.

« Ma démarche se déploie dans la convergence du dessin, de la photographie et de l’installation avec une oscillation constante entre réalité et fiction. »

Depuis près d’une dizaine d’années, David Coste construit, par son travail, des territoires alternativement utopiques, hétérotopiques ou dystopiques, Ses œuvres sont souvent développées à grande échelle en réponse à un environnement ou un lieu spécifique. La circulation et la réinterprétation des images sont au cœur de sa démarche; ses productions questionnent des paysages étranges modelés par l’homme pour et par les industries culturelles et touristiques.

L’installation de ses œuvres dessinées donne une dimension performative au travail de David Coste, même si cette performance est plus une sorte de défi personnel et qu’elle se réalise sans public.

L’artiste considère ses installations comme des dessins dans l’espace. Elles sont composées de tasseaux en bois façonnés à la hachette, teintés à l’encre de Chine et ligaturés à l’aide de cordes noires. Des volumes en papier simulent des poutres, des rochers ou ce sont des feuilles de papier découpé, dessinées recto-verso à l’encre de Chine qui se superposent pour créer un toit précaire.

Ces installations convoquent un univers d’aventure, de solitude, en hommage à la robinsonnade, genre littéraire et cinématographique qui traverse nos imaginaires. Ces micro-récits nous invitent à penser la place de la fiction et de l’art dans nos utopies. En effet, les structures empruntent autant à des genres cinématographiques qu’à des fragments d’autres œuvres d’art qui en deviennent la matière première.

Fort Saint-André à Villeneuve-Lez-Avignon Montée du Fort 30400 Villeneuve-Lez-Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitania https://www.fort-saint-andre.fr/

©️ David Coste