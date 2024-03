Le monde au bout des doigts, moment de contes Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris, vendredi 15 mars 2024.

Le vendredi 15 mars 2024

de 10h00 à 10h45

.Public tout-petits et adultes. gratuit

Dans le cadre de la semaine parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, contes du monde pour les enfants de 6 mois à 3 ans et leurs familles.

Venez partager un moment de contes, comptines, et chants du monde avec Krystel Beauchêne, comédienne et conteuse.

Suivi d’un temps d’échanges autour des ressources culturelles et linguistiques accessibles aux tout-petits.

Avec le soutien de la commission de culture de proximité du 12ème et de la CAF de Paris

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012

Contact : +33144756038 lwhyte@laligue.org

Emeric Gallego photo mains de la conteuse et gerbe de blés