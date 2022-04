Le monde après nous • Rencontre avec l’équipe du film Cinéma le Louxor, 20 avril 2022, Paris.

Le mercredi 20 avril 2022

de 20h00 à 23h00

. payant Tarif normal : 10 € Tarif réduit : 8 € Tarif – 26 ans : 5,5 € Tarif matin : 6,80 €

Mercredi 20 avril à 20h projection LE MONDE APRÈS NOUS suivie d’une rencontre avec le réalisateur Louda Ben Salah-Cazanas, le producteur Olivier Capelli et les comédiens.

LE MONDE APRÈS NOUS

De Louda Ben Salah-Cazanas

FRANCE I 2022 I 1H25

Avec Aurélien Gabrielli, Louise Chevillotte, Saadia Bentaïeb

Labidi est un jeune écrivain fauché. Pour survivre, il est coursier à vélo et habite en colocation dans une chambre de bonne. Entre petites magouilles et jobs d’appoint, Labidi essaie de concilier ses rêves d’écriture, ses amours naissantes et un train de vie au-dessus de ses moyens.

« Je voulais du comique pour deux raisons. La première, c’est que je me moque de la situation dans laquelle j’étais à ce moment-là en prenant Labidi pour objet, mais je trouvais surtout intéressant de passer par cet aspect comique pour ouvrir sur un drame. La seconde, c’est qu’il y a des situations de précarité dans le film que ma femme et moi avons vécues et, à l’époque, nous riions beaucoup. Je crois que si l’on ne rit pas, on ne s’en sort pas. Je suis d’une famille sans grands moyens, et l’on a toujours ri de nos malheurs. Le comique permet d’évacuer du film une sorte d’imaginaire collectif qui voit les pauvres comme des personnages tristes. » Louda Ben Salah-Cazanas – Dossier de presse

Cinéma le Louxor 170, boulevard Magenta 75010 Paris

