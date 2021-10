Genève Théâtre Am Stram Gram - Genève Genève Le Monde à l’envers Théâtre Am Stram Gram – Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

Du 19 au 21 novembre Dès 4 ans · 40 min DANSE / THÉÂTRE KAORI ITO Je trouve une cabane. J’entre dedans. Je joue. Je tape sur des dessins avec un gros téléphone… Je ressors, et ZOUM ! je me retrouve les pieds au plafond et la tête à l’envers. Je suis bien embêtée. Je cherche quelqu’un pour m’aider. Fffou hou ! Tap tap tap ! J’entends une respiration et des pieds qui tapent le sol. C’est une femme qui a les cheveux lisses, très longs, très noirs, qui fait des mouvements comme je n’ai jamais vu. Elle me voit, elle s’arrête. – Madame, excusez-moi, j’ai un problème. – Un problème ? – J’ai les pieds au plafond et la tête à l’envers. – Ça arrive. Je ne comprends pas. Elle s’approche de moi. – Tu sais, la terre, parfois, elle en a assez d’être piétinée. Alors certains enfants, hop, elle les bascule dans l’autre sens. – Et je vais rester comme ça, dans le mauvais sens ? – Tu n’es pas dans le mauvais sens. Moi, je crois que c’est le monde qui marche sur la tête. Elle fait une pirouette, me rejoint… et m’emmène découvrir les secrets du Monde à l’envers. **Distribution** COMPAGNIE HIMÉ | Direction artistique et chorégraphie : Kaori Ito | Jeu : Morgane Bonis, Bastien Charmette, Adeline Fontaine | Collaboration artistique : Gabriel Wong | Aide à la dramaturgie : Taïcyr Fadel | Costumes : Aurore Thibout | Masques : Erhard Stiefel | Composition : Joan Cambon | Lumière : Arno Veyrat | Regard extérieur : Michel Ocelot | Production : Améla Alihodzic, Coralie Guibert, Laura Terrieux, Anne Vion Production : Compagnie Himé Coproduction : KLAP – Maison pour la danse – Marseille, MAC – Maison des arts et de la culture de Créteil, Centquatre-Paris, Fontenay en Scènes – Ville de Fontenay-sous-Bois, Théâtre du Fil de l’Eau – Ville de Pantin avec le soutien du département Seine-Saint-Denis, CDCN La Place de la danse – Toulouse, MA – Scène nationale – Pays de Montbéliard, Théâtre d’Agen, Festival de danse de Cannes – Côte d’Azur France, Théâtre 71 – Scène nationale de Malakoff (en cours) | Soutien : École de Pantin, École Suzanne Lacore – Pré-Saint-Gervais, Ferme des enfants Remerciements : Denis Podalydès, Delphine Lanson, Pierre Dequivre, Stéphane Dardet, Justine Sene, Lara Mastrantonio

De 10 à 25 francs

Trois super-héros dansent des secrets d’enfants pour faire basculer la marche du monde. Théâtre Am Stram Gram – Genève Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève Les Eaux-Vives

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T19:00:00 2021-11-19T19:40:00;2021-11-20T17:00:00 2021-11-20T17:40:00;2021-11-21T17:00:00 2021-11-21T17:40:00

