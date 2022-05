Le monde à l’envers ! – spectacle de théâtre-forum Cie NAJE La Parole Errante, 27 mai 2022, Montreuil.

Le monde à l’envers ! – spectacle de théâtre-forum Cie NAJE

du vendredi 27 mai au samedi 28 mai à La Parole Errante

« Le monde à l’envers ! » Ce spectacle de théâtre-forum, issu du chantier national de la Cie NAJE, a été créé avec 44 comédien·ne·s amateur·e·s et professionnel·le·s. Il parle de la manière dont sont traités les humains, la terre et les animaux. Ou, pour le dire autrement, de l’agriculture, des migrants sans papiers, de l’hôpital, de la psychiatrie, de la précarité et de la souffrance animale. Le vendredi 27 mai à 20h et le samedi 28 mai à 15h À La Parole Errante Demain : 9, rue François Debergue à Montreuil (93) (métro : Croix de Chavaux – ligne 9) laparoleerrantedemain.org Pour réserver envoyez un mail à [resanaje@gmail.com](mailto:resanaje@gmail.com) avec vos nom, prénom, téléphone, date du spectacle et nombre de places .

Tarifs : 10 €, 15 € (soutien), 5 € (réduit), 2 € (minima sociaux)

La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



