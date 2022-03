Le Monde à l’envers Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris Catégories d’évènement: île de France

Le Monde à l'envers
Le CENTQUATRE-PARIS (104)
Date: Le mercredi 13 avril 2022, Le dimanche 10 avril 2022, Le samedi 09 avril 2022

de 16h00 à 16h40

Le dimanche 10 avril 2022

de 16h00 à 16h40

Le samedi 09 avril 2022

de 16h00 à 16h40

Après une collecte de paroles d’enfants, Kaori Ito et les 3 interprètes du Monde à l’envers laissent ces secrets, souvenirs, désirs, rêves de disparitions ou peurs existentielles traverser la scène. “Il était une fois, une petite maison dans la forêt. Dans cette maison, vivait un petit garçon qui s’appelait Sola, le ciel en japonais.” Ainsi commence l’histoire contée par Denis Podalydès dans la “Cabane à Secrets” imaginée par la chorégraphe Kaori Ito. Dans cet univers habité de dessins à la manière d’un Kamishibaï, théâtre de papier ambulant japonais, des enfants sont invités à se confier. C’est que seuls leurs secrets, quelque chose de précieux, “un désir, un souvenir, un amour” peuvent venir en aide à Sola. Partant de cette matière et avec trois interprètes, Kaori Ito porte ces mots à la scène dans Le monde à l’envers. Tels des marionnettes retrouvant leur enfant intérieur, leurs corps font place à ces rêves de disparitions, peurs existentielles ou envies de destruction. Par la danse se raconte ainsi l’histoire d’un monde qui marche sur la tête et aurait bien besoin de la sagesse des plus petits pour retrouver le droit chemin. Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial Paris 75019

7 : Riquet (Paris) (257m) 45 : Curial – Archereau (Paris) (46m)

Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/kaori-ito-le-monde-a-l-envers.html

