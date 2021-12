LE MONDE À L’ENVERS Fontenay-en-Scènes,Théâtre Roublot, 3 février 2022, Fontenay-sous-Bois.

LE MONDE À L’ENVERS

du jeudi 3 février 2022 au samedi 5 février 2022 à Fontenay-en-Scènes, Théâtre Roublot

Convaincue de la nécessité de faire entendre la parole des enfants et leur créativité innée, Kaori Ito a mené un travail de recueil de confidences avec un théâtre Kamishibaï qu’elle a écrit et dessiné (théâtre ambulant japonais), La cabane à secrets. Les secrets sont les super pouvoirs des enfants qui peuvent réenchanter le monde. Au plateau, trois super héros tragiques luttent pour tenir debout et se relever. A force de se heurter au sol leurs carapaces cassent et révèlent les secrets enfantins, une sorte de fantaisie précieuse qui constitue leur identité. Une invitation à cultiver son enfant intérieur et à soigner ce qui fait notre singularité et notre imagination. A partir de ses témoignages d’enfants de 4 à 6 ans, elle travaille le lien entre le rêve et la réalité, entre le secret et le super pouvoir. Direction artistique et chorégraphie : Kaori Ito Collaboration artistique : Gabriel Wong Aide à la dramaturgie : Taïcyr Fadel Composition : Joan Cambon Création lumière et direction technique : Arno Veyrat Design sonore : Adrien Maury Conception téléphone : Stéphane Dardet Aide pour les costumes : Aurore Thibout Regard extérieur : Michel Ocelot Régie lumière : Arno Veyrat ou Carole China Régie son : Adrien Maury ou Coline Honnons Production : Améla Alihodzic, Coralie Guibert, Laura Terrieux, Lucila Piffer et Anne Vion Remerciements : Denis Podalydès, Delphine Lanson, Erhard Stiefel, Pierre Dequivre, Justine Sene, Lara Mastrantonio. Production : Compagnie Himé Coproductions : KLAP-maison pour la danse MARSEILLE, MAC – maison des arts et de la culture de CRETEIL, Centquatre-Paris, Fontenay en Scènes / Ville de Fontenay-sous-Bois, Théâtre du Fil de l’Eau – Ville de Pantin avec le soutien du Département Seine-Saint-Denis, La Place de la Danse – CDCN Toulouse/Occitanie, MA scène nationale – Pays de Montbéliard, Festival de danse de Cannes – Côte d’Azur France, Théâtre Massalia – Marseille. Avec le soutien : des écoles élémentaires Joliot Curie et Sadi Carnot de Pantin, de l’école maternelle Suzanne Lacore du Pré-Saint-Gervais, de la Ferme des enfants à Lablachère et de l’école maternelle Pierre Demont à Fontenay-sous-bois. Cette création bénéficie du soutien de la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa. La compagnie Himé reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas pour l’ensemble de ses projets depuis sa création. La compagnie Himé est soutenue par le Ministère de la culture – DRAC Ile de France, par la Région Ile-de-France et le Département du Val-de-Marne. Kaori Ito est artiste associée à la Mac de Créteil et au Centquatre à Paris. La compagnie Himé est en compagnonnage artistique avec KLAP Maison pour la danse à Marseille et en résidence à Fontenay en Scènes – Ville de Fontenay-sous-Bois et au Théâtre du Fil de l’eau – Ville de Pantin. La résidence de la Compagnie Himé au Théâtre du Fil de l’eau – Ville de Pantin est soutenue par le Département de la Seine-Saint-Denis. [[https://www.kaoriito.com/projet/le-monde-a-lenvers-2/](https://www.kaoriito.com/projet/le-monde-a-lenvers-2/)](https://www.kaoriito.com/projet/le-monde-a-lenvers-2/)

De Kaori Ito – 3 interprètes – spectacle jeune public, de 4 à 150 ans – Création 2021

Fontenay-en-Scènes,Théâtre Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Parapluies – Pasteur – Rigollots Val-de-Marne



