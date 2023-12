La Caravane de l’Alternance Le Monastier-sur-Gazeille Le Monastier-sur-Gazeille Catégories d’Évènement: Haute-Loire

La Caravane de l'Alternance
Lundi 5 février 2024, 13h30
Le Monastier-sur-Gazeille

Début : 2024-02-05T13:30:00+01:00 – 2024-02-05T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-05T13:30:00+01:00 – 2024-02-05T16:30:00+01:00 Vous souhaitez suivre une formation et acquérir en même temps une expérience professionnelle?

L’alternance est la solution !

Participez au rendez-vous pour vous informer sur les formations, les postes et les débouchées de l'alternance.

Rendez-vous directement à la Salle des Fêtes à côté du collège
Le Monastier-sur-Gazeille
43150 Le Monastier-sur-Gazeille

