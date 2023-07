Lectures estivales et familiales Le Monastier-sur-Gazeille, 21 juillet 2023, Le Monastier-sur-Gazeille.

Le Monastier-sur-Gazeille,Haute-Loire

Lectures à destination des enfants et des familles d’une durée moyenne de 40 minutes. Lecture à voix haute « Les Mots pour Rire »

1 heure de textes humoristiques et absurdes pour adultes et adolescents. Lu par Agnès Mercier..

2023-07-21 20:00:00

Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Readings for children and families, lasting an average of 40 minutes. Les Mots pour Rire » read-alouds

1 hour of humorous and absurd texts for adults and teenagers. Read by Agnès Mercier.

Lecturas para niños y familias de una duración media de 40 minutos. Lecturas en voz alta « Les Mots pour Rire

1 hora de textos humorísticos y absurdos para adultos y adolescentes. Leídos por Agnès Mercier.

Lesungen für Kinder und Familien mit einer durchschnittlichen Dauer von 40 Minuten. Vorlesung « Les Mots pour Rire » (Wörter zum Lachen)

1 Stunde humorvolle und absurde Texte für Erwachsene und Jugendliche. Gelesen von Agnès Mercier.

