Exposition interactive « Les Échos du quartier Saint-Michel » dans le cloître des Calvairiennes

16 et 17 septembre

Entrée libre

Saviez-vous que la rue Saint-Michel était autrefois un faubourg particulièrement animé ? Venez découvrir toutes ses surprises au travers des faits divers et autres histoires farfelues qu'a connu ce quartier.

Une exposition interactive pour petits et grands dans un cadre patrimonial exceptionnel !

Le monastère des Calvairiennes
26, rue Saint Michel, 35600, Redon

Monastère des bénédictines du Calvaire, ordre du XVIIème siècle. Le dernier de cet ordre en Bretagne.

