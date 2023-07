Concert Son et Lumière – Abbaye du Monastère Le Monastère Catégories d’Évènement: Aveyron

Concert Son et Lumière – Abbaye du Monastère
Le Monastère, 13 juillet 2023, Le Monastère.
Spectacle son et lumières à l'abbaye du Monastère..

2023-07-13



Sound and light show at the Monastery Abbey.
Espectáculo de luz y sonido en la Abadía del Monasterio.
Ton- und Lichtshow in der Abtei des Klosters.

