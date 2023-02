LE MOMENT PSYCHOLOGIQUE THEATRE OUVERT, 3 février 2023 00:00, .

LE MOMENT PSYCHOLOGIQUE LE MOMENT PSYCHOLOGIQUE. Un spectacle à la date du 2023-02-03 au 2023-02-18 20:30. Tarif : 16.0 16.0 euros.

THEATRE OUVERT Paris . Paul a rendez-vous chez lui avec son ami d’enfance Pierre quand So, adjointe de Matt, arrive. Paul ne connai?t ni So ni Matt, mais elles ont pris leurs renseignements : le comportement de Paul a retenu leur attention. Matt, une femme politique, tient a? le rencontrer pour son projet qui consiste a? re?former la porte?e et l’endroit du politique dans le monde. Paul n’a a? sa connaissance pas plus a? voir avec la politique que n’importe qui, et il n’est pas bien su?r de comprendre ce dont il s’agit. Ce soudain inte?re?t mondial n’est pas force?ment de?plaisant, mais il va quand me?me lui falloir faire une petite pre?sentation. Texte Nicolas Doutey Éditions Tapuscrit | Théâtre Ouvert Mise en scène Alain Françon Scénographie Jacques Gabel Avec Louis Albertosi, Pauline Belle, Rodolphe Congé, Pierre-Félix Gravière, Dominique Valadié, Claire Wauthion PRODUCTION Studio-Théâtre de Vitry COPRODUCTION Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies Contemporaines, Théâtre des nuages de neige, Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne, Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine Le Studio-Théâtre de Vitry est subventionné par le ministère de la Culture – DRAC d’Île-de-France, la ville de Vitry-sur-Seine, le département du Val-de-Marne et la région Île-de-France. Le Théâtre des nuages de neige est soutenu par la DGCA – ministère de la Culture..

