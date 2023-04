Rencontre avec Marin Ledun et Free Queens Le Moment Librairie Salies-de-Béarn Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Pyrénées-Atlantiques . Une belle association dans le cadre de Pépites en Stock, les rencontres annuelles des librairies indépendantes. Marin Ledun, auteur de romans policiers, présente son tout dernier ouvrage : Free Queens, une plongée dans la prostitution « industrielle et malté » nigériane. Ou comment une grand marque de fabricants de bière connue internationalement développa tous les moyens possibles pour asseoir son influence au Nigeria. Nous y croiserons de remarquables associations de défense des femmes au combat acharné… Après l’industrie des plateformes téléphoniques et du tabac, c’est au monde de la bière que s’attaque Marin Ledun.

Heureusement, il reste les brasseurs locaux ! Et c'est ce que nous démontrera René Douma en nous conviant en fin de rencontre à une dégustation de La Clouque, sa bière salisienne.

