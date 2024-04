Le Moment Librairie fête ses 5 ans ! Le Moment Librairie Salies-de-Béarn, vendredi 26 avril 2024.

5 ans de librairie indépendante et généraliste, un Moment qui se fête, non ?

En présence de Laurent Bibard, Jean Horreaux et Stéphanie, ça va Chanter [et penser], partager et danser, rêver et raconter.

Simplement, juste pour le plaisir. N’hésitez pas à passer faire un coucou ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 18:30:00

fin : 2024-04-26

Le Moment Librairie 3 place du Bayaà

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lemomentlibrairie.fr

L’événement Le Moment Librairie fête ses 5 ans ! Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2024-03-31 par OT Béarn des Gaves