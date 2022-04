Le moment C #3 Guipavas Guipavas Catégories d’évènement: Finistère

Guipavas

Le moment C #3 Guipavas, 5 avril 2022, Guipavas. Le moment C #3 Médiathèque de Guipavas – L’Awena 51 Avenue Georges Pompidou Guipavas

2022-04-05 – 2022-04-05 Médiathèque de Guipavas – L’Awena 51 Avenue Georges Pompidou

Guipavas Finistère Guipavas Le moment C – Conservatoire de musique C’est dans l’écrin feutré de l’auditorium Jean d’Ormesson qu’ont lieu les moments C.

Ce sont des programmes surprises auxquels vous invitent les élèves du Conservatoire.

Tendez l’oreille et profitez ! Tout public – Entrée libre Renseignements :

Conservatoire de musique : 02 98 00 89 99 / conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr

dernière mise à jour : 2022-04-02 par OT BREST METROPOLE

