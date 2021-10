Nantes Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Loire-Atlantique, Nantes Le môme Piaf – Théâtre du Reflet / Eric Ferrat – Festival littéraire Butin de Bons Livres Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Le môme Piaf – Théâtre du Reflet / Eric Ferrat – Festival littéraire Butin de Bons Livres Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 3 décembre 2021, Nantes. 2021-12-03 Représentations le 3 décembre 2021 à 14h30 et à 20h30

Horaire : 20:30

Représentations le 3 décembre 2021 à 14h30 et à 20h30

Lecture théâtralisée. L'homosexuel et la chanteuse. Le récit d'un petit garçon qui découvre sa sexualité en même temps qu'il rencontre une voix. Une lecture théâtrale très émouvante d'Eric Ferrat. Durée du spectacle : 1h, suivie d'une rencontre animée par Jean-Louis Bailly.

Dans le cadre du Festival littéraire Butin de Bons Livres (2 au 4 décembre 2021)

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme
8 Rue Félibien
Nantes 44000

