IGNITE / RATS DON’T SINK / MATW / THE BUTCHER PROJECT Le Molotov Marseille, 30 mars 2024, Marseille.

IGNITE / RATS DON’T SINK / MATW / THE BUTCHER PROJECT Samedi 30 mars 2024, 20h30 Le Molotov 16,53€

IGNITE

[Melodic Hardcore – USA]

En 2019, IGNITE, une institution du punk et du hardcore d’Orange County, en Californie, était un groupe à la croisée des chemins. Pendant plus de 25 ans, IGNITE avait pris ses racines hardcore et les avait non seulement transformées par le son d’un groupe refusant d’être catégorisé, mais qui était également devenu une force mondiale à part entière.

Avec un nouveau chanteur et un nouvel album en main, IGNITE est prêt à se remettre au travail. Des tournées en Europe et aux États-Unis sont déjà prévues et le groupe ne pourrait en être plus heureux. “C’est un nouveau chapitre pour IGNITE”, réaffirme Brett. “Mais on revient beaucoup sur certains de nos premiers disques comme Call on My Brothers et on a le même sentiment d’écrire ces chansons avec un nouveau chanteur.” Dans l’esprit de ces piliers de la Californie du Sud, plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. « C’est ce que nous aimons faire – comme c’était le cas en 1993 et comme c’est le cas aujourd’hui.

RATS DON’T SINK

[Hardcore Punk – Marseille]

Rats Don’t Sink (Les Rats Ne Coulent Pas) est un groupe de Hardcore Punk formé à Marseille en Janvier 2014.

Depuis près d’une décennie, le quatuor a arpenté le Sud de la France et l’Espagne, partageant la scène avec des groupes comme The Casualties, Bishops Green, Lion’s Law, Komintern Sect ou encore Grade 2, pour n’en citer que quelques-uns.

À ce jour ils ont sorti 4 disques : “From Sewers They Come” (EP, 2018), “Rats In The Cab” (Split avec le groupe Américain Johnny Cab, 2019), “Stubborn Rodents” (LP, 2021) et tout dernièrement “The Ratpack” (EP, Mars 2022).

MATW

[Alternative metal – Marseille]

THE BUTCHER PROJECT

[Thrash Hardcore Punk – Marseille]

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/partner/facebook/event/6ag98-ignite-rats-dont-sink-matw-30th-mar-le-molotov-marseille-tickets »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-31T01:00:00+01:00

2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-31T01:00:00+01:00