NI Le Molotov Marseille, dimanche 3 mars 2024.

NI ♫Noise Mathcore♫ Dimanche 3 mars, 20h30 Le Molotov 9,18€ en pré-vente

NI [Noise Mathcore – FR]

Pour qui connaît déjà bien Ni, le titre de son troisième album ne pourra que prêter à sourire. Fol Naïs, littéralement « né fou » en vieux françois, ou l’appellation donnée aux fous et bouffons des grands souverains de l’Histoire. Ce symbole d’impertinence ne pourrait mieux correspondre à cette nouvelle livraison du plus inclassable des quatuors rhône-alpins. Complexe, dissonant, hirsute, c’est tout vu. Mais sa redoutable inventivité et son inattendue facette dansante en font une sommité de la niche musicale.

Math Rock ? Noise ? Metal ? Jazz ? Ni franchit une étape supplémentaire dans sa quête du Graal, déployant autant de gaudriole que de courroux. Démonstration le 1er décembre 2023 !

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur