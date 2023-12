United for Jamaica Le Molotov Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille United for Jamaica Le Molotov Marseille, 23 février 2024, Marseille. United for Jamaica Vendredi 23 février 2024, 20h00 Le Molotov 10€ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-23T20:00:00+01:00 – 2024-02-23T23:30:00+01:00

Fin : 2024-02-23T20:00:00+01:00 – 2024-02-23T23:30:00+01:00 Mali ( Hip hop / Groove) & Young lords ( Reggae / Soul ) se rassemblent sur la scène du Molotov pour soutenir le travail de « United for jamaica». Fondation crée par l’association « Kabba Roots » qui œuvre depuis plus de 10 ans dans le quartier de rockfort à Kingston (JA).

un documentaire est disponible sur you tube : United for Jamaica

une partie de l’équipe sera présente sur le stand.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Code postal 13006 Lieu Le Molotov Adresse 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Le Molotov Marseille Latitude 43.292708 Longitude 5.383167 latitude longitude 43.292708;5.383167

Le Molotov Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/