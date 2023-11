Les Sales Majestés Le Molotov Marseille, 16 février 2024, Marseille.

Les Sales Majestés Vendredi 16 février 2024, 20h30 Le Molotov 21,63€

Après avoir crié leur rage en choeur avec tous les révoltés dans les plus grands festivals et salles de France, ils reviennent répandre leur esprit contestataire aux quatre coins de l’hexagone et pogoter avec tous les agités, dans la joie, la fête et la tolérance !

Les Sales Majestés sont aujourd’hui la tête de file du punk-rock français…

Musicalement influencés par le punk anglais de la première génération, ils dépeignent dans leurs textes, en français et sans concession, le cynisme des classes dirigeantes et un quotidien devenu insupportable pour les exclus du système (bientôt une majorité ?).

Ils dénoncent la réalité sociale et politique, ils appellent au réveil des consciences.

Le Punk est mort ? Non ! Puisque, finalement, on a autant de raison (sinon plus…) de faire du punk aujourd’hui qu’en 1977 !

Les événements des deux dernières années n’ont fait que renforcer leurs positions et leurs engagements pour la liberté de penser et d’agir.

Adeptes du DIY («Do it yourself»), le principe même du punk, ils sont, depuis toujours, entièrement indépendants et producteurs de tous leurs albums.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/partner/le-molotov/event/qlqbp-les-sales-majests-16th-feb-le-molotov-marseille-tickets »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-16T20:30:00+01:00 – 2024-02-16T23:30:00+01:00

2024-02-16T20:30:00+01:00 – 2024-02-16T23:30:00+01:00