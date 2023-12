Buzz Kull + Spike Hellis Le Molotov Marseille, 14 février 2024 19:30, Marseille.

BUZZ KULL

[Darkwave / Synthwave – AU]

Buzz Kull est le projet créatif du musicien Marc Dwyer, basé à Sydney. Depuis 2012, Buzz Kull s’est fait une place parmi les groupes les plus sombres et les plus subversifs de la scène électronique australienne. Dwyer a sorti trois albums sous le nom de Buzz Kull, Chroma en 2017, New Kind of Cross en 2018 et Fascination en 2022. Ayant collaboré avec des artistes tels que Liars, Ellen Alien et Death Bells, Buzz Kull transcende les frontières archétypales de la Darkwave et fait le lien entre des sensibilités pop, des états émotionnels spectraux et ceux qui vont au-delà du circonstanciel. Un jeu d’ombres, de lignes de synthé nauséabondes et de boîtes à rythmes abattues qui évoquent un vide désolant.

SPIKE HELLIS

[Synthwave / Darkwave – USA]

Le duo électronique Spike Hellis, basé à Los Angeles, est composé de Cortland Gibson et Lainey, qui ont débuté leur carrière le jour d’Halloween en 2019. Ils ont autoproduit leur premier album éponyme, en avril 2022, sous leur label Over-Pop.

Depuis la finalisation de l’album, Spike Hellis a pris la route avec une détermination sans faille, accomplissant deux tournées complètes aux États-Unis et quelques circuits plus modestes en l’espace d’une année. Ils ont partagé la scène avec des artistes et amis tels que ADULT., Kontravoid, Choir Boy, Soft Kill, Portrayal of Guilt, Plack Blague, Pixel Grip, Twin Tribes, et bien d’autres. Ils ont également été invités à se produire lors de festivals tels que Cold Waves, Substance, Sanctum, Sound and Fury, Verboden et Vampire’s Ball.

En propageant leur vision sombre et en diffusant leur évangile de désenchantement et de sarcasme, Spike Hellis annonce leur arrivée.

