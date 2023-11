PINK TURNS BLUE Le Molotov Marseille, 9 février 2024, Marseille.

PINK TURNS BLUE Vendredi 9 février 2024, 20h30 Le Molotov 13,26€

PINK TURNS BLUE

[Post-Punk/Darkwave – Berlin]

Le groupe légendaire post-punk/darkwave Pink Turns Blue a sorti son nouvel album « Tainted » via Orden Records, le résultat d’un temps bien dépensé pendant une année de confinement – écrire, enregistrer, mixer et masteriser le nouvel album dans leur studio d’enregistrement berlinois. Ils présentent également leur nouveau clip pour « Not Even Trying », une complainte sur une planète en train de se dégrader. Sur « Tainted », le groupe a ajouté un élément électronique à son chant classique, sa guitare, sa basse et sa batterie. Le titre de l’album lui-même évoque l’état de notre monde : le changement climatique, ses effets, la réaction à celui-ci, la division au sein de la société, l’isolement, les risques sanitaires et l’incertitude financière.

Mic Jogwer – chant et guitares, Paul Richter – batterie, Luca Sammuri – basse

Today Pink Turns Blue est un trio composé de Mic Jogwer (chant, guitare), Luca Sammuri (basse) et Paul Richter (batterie). Dans la première génération de rock gothique, Pink Turns Blue s’est formé en 1985, à l’origine comme un duo composé de Jogwer et Thomas Elbern, plus une boîte à rythmes. Se nommant d’après une chanson de Hüsker Dü, leur son a été initialement inspiré par The Chameleons, Clan of Xymox et The Cure. Leur premier album « If Two Worlds Kiss » a apporté des nuances sombres à leur son new wave, faisant essentiellement progresser le sous-genre darkwave tout en devenant un album fondateur du genre post-punk. Sortant de la peur et de l’incertitude d’une Allemagne divisée pendant la guerre froide, le groupe a sorti 11 albums complets.

