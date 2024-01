CHORALE CALLE SOL / SUPER CUMBION Le Molotov Marseille, vendredi 2 février 2024.

CHORALE CALLE SOL / SUPER CUMBION ♫CUMBIA♫ Vendredi 2 février, 20h30 Le Molotov 10€ sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T23:59:00+01:00

Cumbiaaaa y mas , le 2 février au Molotov !

A partir de 20h32

P.A.F ! C’est 10 euros ( billetterie sur place)

CHORALE CALLE SOL :

La Chorale Calle Sol a été créée dans l’idée de répandre au grand public le chant et la danse colombienne de cumbia, et de les rendre accessibles aux niveaux de chacuns et chacunes.

Aujourd’hui son répertoire s’est étendu et visite d’autres rythmes en provenance du Peru, de Puerto Rico, du Venezuela…

Calle Sol est composée d’une vingtaine de voix et amène son public à faire un voyage riche en rythmes et en saveurs.

Dirigée par la chanteuse Patricia Gajardo et accompagnée à la percussion par Manu Gerin, Cesar Bouteau, Mello Terror et Sitraka Rabari au violon. @chorale calle sol

SUPER CUMBION :

Issu de la bouillante scène cumbia marseillaise, SUPER CUMBION déguste la musique latine comme une friandise, une re-création jouissive et spontanée. Aux manettes également dans la Cumbia Chicharra, ces 5 musicien•ne•s débloquent les pieds et les bassins.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]