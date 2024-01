Hazem Birthday Party: THE UPPERTONES / DJ MERGUEZ Le Molotov Marseille, samedi 13 janvier 2024.

Hazem Birthday Party: THE UPPERTONES / DJ MERGUEZ ♫♫♫ Samedi 13 janvier, 21h00 Le Molotov Participation libre

Début : 2024-01-13T21:00:00+01:00 – 2024-01-14T01:30:00+01:00

Fin : 2024-01-13T21:00:00+01:00 – 2024-01-14T01:30:00+01:00

C’est l’anniversaire de notre Hazemounet International !

Nous avons concocté une belle soirée de célébration et de fête, venez partager ce moment avec nous et vous déhancher sur :

◆ THE UPPERTONES :

Ils vont vous faire vibrer avec leur style de Stompin’ Swing mélangé au style jamaïcain !

C’est un puissant trio de trombone, chant, piano et batterie dirigé par le grand Mr. T-Bone, et dédié au son des années 50 en Jamaïque : R’n’B jamaïcain, boogie jamaïcain, calypso et mento… des styles qui donneront naissance quelques années plus tard au rock’n’roll et au rhythm and blues américain, au Ska, à l’origine du Rocksteady, du Reggae, etc.

https://www.facebook.com/p/The-Uppertones-100063680948304/

◆ DJ MERGUEZ :

On ne présente plus le mystérieux DJ Merguez qui viendra brûler le dance floor avec son style inimitable qui change au rythme de sa descente d’alcool, au programme des oldies, 80’s, en passant par les Spice Girls et Aretha Franklin !

Une participation libre est proposée pour les musiciens !

_____________________________________________________________

