Soutien au QG de La Plaine + Association Ça s’aKroche Le Molotov Marseille, 12 janvier 2024, Marseille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-12T20:00:00+01:00 – 2024-01-13T01:30:00+01:00

Soirée de soutien aux jeunes de l’association.

Afin de pouvoir continuer l’accompagnement et qu’ils ne se retrouvent pas à la rue à la fin de la trêve hivernale.

Nous restons sensibles à l’accessibilité par tous.t.es : si vous n’avez pas les moyens d’accéder à ceux-ci, nous sommes prêt.e.s à en discuter si l’échange est raisonnable et vos difficultés sincères.

Avec :

– Tokayo

[Rap / Slam – FR]

Tokayo écrit son chemin entre Open-mics, jam en tous genres, petites scènes et performances dans la rue. Ces expériences cumulées lui ont attribué une prestance unique sur scène. Sa voix grave résonne telle une poésie urbaine, captivant les auditeurs avec des paroles percutantes et une sensibilité au service de l’humain, de l’introspection personnelle et sociétale. En mêlant habilement les influences du slam, de la poésie, du rap ou du chant, il crée un style qui transcende les conventions. Amoureux des instruments et convaincu que la musique se partage, il invite sans cesse des musiciens à le rejoindre pour créer une ambiance live unique.

– neKomata.Cheshire

[Danse – FR]

Présidence @ Ça s’aKroche, s’émeut, tant bien que mal.

Que vous souhaitiez vous sentir plus à l’aise en soirée ou simplement réveiller votre corps de rave, cet atelier commencera par un échauffement musculaire et stretch pour vous amener à explorer “le bounce” (travail du rebond), ou comment circule le bea(s)t qui est en nous !

– Dj Mousco

[DJ Set – CI]

Dj Mousco mascotte de l’association RAMINA, ce Dj international, Ivoiro-Marseillais, vous invite à faire vibrer vos coeurs et enflammer le dance-floor.

– Dj A.P ( dancehall nation )

[Dancehall / Afrobeat – GF]

Dj A.P ( DanceHall Nation ) Il prône la culture Caraïbéenne et Afro dont il est issu, mais peut aussi vous surprendre en mélangeant différents styles tropical vibes sauce piquante, cosmopolite circle, du shatta, du dancehall….

_____________________________________________________________

