BOREALE Le Molotov Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille BOREALE Le Molotov Marseille, 11 janvier 2024, Marseille. BOREALE Jeudi 11 janvier, 20h00 Le Molotov Prix libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-11T20:00:00+01:00 – 2024-01-12T02:30:00+01:00

Fin : 2024-01-11T20:00:00+01:00 – 2024-01-12T02:30:00+01:00 Approchez approchez ! Un voyage aux travers des différentes sonorités techno vous attend. Boréale, la soirée techno envoûtante orchestrée par le collectif des Intergés. Plongez dans un monde électro où les pulsations rythmées fusionnent avec des lumières hypnotiques. Laissez-vous emporter dans l’ambiance cosmique d’une musique transcendante et enivrante, sous les étoiles de la techno, au cœur de la nuit Boréale.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Code postal 13006 Lieu Le Molotov Adresse 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Le Molotov Marseille Latitude 43.292708 Longitude 5.383167 latitude longitude 43.292708;5.383167

Le Molotov Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/