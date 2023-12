Molotov New Year Party Le Molotov Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Molotov New Year Party Le Molotov Marseille, 31 décembre 2023, Marseille. Molotov New Year Party Dimanche 31 décembre, 23h00 Le Molotov Prix libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-31T23:00:00+01:00 – 2024-01-01T03:30:00+01:00

Fin : 2023-12-31T23:00:00+01:00 – 2024-01-01T03:30:00+01:00 Pour passer de 2023 à 2024, le Molotov te convie à sa soirée de Réveillon !

Venez brûler le dance floor avec Dj Kafra qui nous ambiancera avec un set ragga, dancehall, funk et hip-hop suivi par le mystérieux, l’inoubliable DJ Merguez qui nous fera griller ses meilleurs mix ! De Aretha Franklin aux Spice Girls en passant par les 80’s il y en aura pour tout les goûts !

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

