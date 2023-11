ODI / STEB.DALLMAN Le Molotov Marseille, 14 décembre 2023, Marseille.

ODI / STEB.DALLMAN Jeudi 14 décembre, 20h30 Le Molotov

Venez soutenir la scène émergente Rap et Hip-hop Marseillaise avec ces 2 projets aboutis et en pleine ascension :

ODI

Auteur-Compositeur-Interprète aux influences rock, funk, jazz et soul, en parallèle bercé à la FF, Psy4 de la Rime, ou encore Nekfeu et Youssoupha. Il lance son propre projet solo rap en 2021 : “Pierres fines”. Chaque Musique porte le nom d’une pierre, chacune en corrélation avec le sujet traité. Les thèmes sont des problèmes rencontrés dans ses relations amoureuses et le regard pessimiste qu’ODI pose sur ce monde.

Comme la pluralité des styles qui façonnent sa musique, Toutes les musiques d’Odi “ont une double lecture”.

STEB.DALLMAN

Esteban Dallu, chanteur-batteur et compositeur multi-instrumentiste marseillais depuis près de 20 ans, réinvente des styles musicaux déjà bien tiraillés pour leur donner un souffle nouveau. Avec déjà 2 EP de sortis et un troisième en route, on lui découvre des compositions abouties et des lyrics censés, avec des inspirations diverses comme Bob Marley, Mac Miller ou a Tribe called Quest, entre le Hip-hop, le Jazz et la Soul.

Le tout animé de sa batterie avec un groove old school remis au goût du jour et accompagné de musicien.ne.s de talent.

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille

