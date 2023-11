DirtyCute Release Party Le Molotov Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Ouverture des portes à 20h30

Concert de DirtyCute pour célébrer la sortie de son premier EP éponyme.

Tout est dans le nom : DirtyCute

Un mélange de mignonnerie et de rugosité. Des petites chansons de pop délicate passées au chalumeau dans une arrière-cour sombre, si vous voulez.

Quant aux paroles, le groupe a beaucoup de questions concernant l’état actuel des choses.

DJ Habba Babba s’occupera de l’after.

_____________________________________________________________

