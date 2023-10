Matt Elliott Le Molotov Marseille, 26 novembre 2023, Marseille.

Matt Elliott chante cet espace infime, cet entre-deux entre la joie intense et le chagrin absolu, cette frontière entre l’indicible et le partagé. D’où ce sentiment de nervosité, d’urgence qui traverse chacune de ces compositions. Matt Elliott construit chacun de ses disques comme une suite de mouvements musicaux. Un peu comme Dominique A qui a mis des années à s’assumer en tant que chanteur, Matt Elliott a choisi de ne plus cacher son chant derrière des artifices de production. Sa voix n’a jamais été si belle, si forte, si pleine de nuances.

