Up Town Music Band #12 Le Molotov Marseille, 19 novembre 2023, Marseille.

Up Town Music Band #12 Dimanche 19 novembre, 18h30 Le Molotov 5€

Le retour des concerts Up Town Music Band avec cette 12ème édition un peu spéciale puisque ce sera l’anniversaire de Hugo et Arnaud.

Le concert sera par conséquent un peu plus long que d’habitude avec pas mal de petites surprises et de nombreux guests !

Venez passer un bon moment avec nous, danser et boire des coups!

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T18:30:00+01:00 – 2023-11-19T22:00:00+01:00

2023-11-19T18:30:00+01:00 – 2023-11-19T22:00:00+01:00