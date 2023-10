MEDUSA, concert de sortie d’EP Le Molotov Marseille, 18 novembre 2023, Marseille.

MEDUSA, concert de sortie d’EP Samedi 18 novembre, 20h00 Le Molotov 10€

Medusa est ravie de te présenter enfin son premier et tout nouveau EP « ENTRE CORALES » !!!

5 compositions originales, en espagnol et en français, qui parlent de nos vies, de nos quartiers, de Marseille, de la fête et de l’amour, le tout arrangé avec la magie de l’énergie Medusa !

Pour ce bel événement on va vous régaler toute la soirée de 20h à 1h30 en invitant les copain.es à jouer et partager cette soirée avec nous !!!

Au programme chorales, trio latin jazz, cumbia traditionnelle, djs set!!

Bref n’hésite pas et prend déjà ta pré-vente, viens enflammer les pistes et profiter de cette soirée pour partager la joie et l’énergie cumbiera !!

~ Au programme

20H TUTTE QUANTE

20H45 CALLE SOL

21H30 LAS SEPIAS

22H15 MISTRAL DE GAITA

23H MEDUSA

00H45 LAS DIVAS DEL PERREO

~ ~

TUTTE QUANTE

Les Tutte Quante, choeur féminin dirigé par Lise Massal, vous amènent à voyager à travers des chants populaires de femmes.

Insta/ fb : tutte quante

CALLE SOL

La Chorale Calle Sol a été créée dans l’idée de répandre au grand public le chant et la danse de la cumbia, et de les rendre accessibles aux niveaux

de chacun et chacune.

Aujourd’hui, son répertoire s’est élargi et visite d’autres rythmes provenant de la Colombie, du Pérou, du Puerto Rico,

ou du Venezuela. Avec les sons Afro latino de ses tambours.

Calle Sol est composée d’une trentaine de voix et transporte son public vers un voyage riche en rythmes et en saveurs.

Fb : https://www.facebook.com/ateliercumbiamarseille

Videos :

https://www.youtube.com/watch?v=YoYnBnxEAUA

https://youtu.be/j4HfZ7pLyG4

LAS SEPIAS

Las Sepias c’est du jazz, de la musique latine et une touche de musique française. Coline Fourment au chant, Maryline Ferrero au piano et Nghia Duong à la contrebasse se sont rencontrés sur les bancs du conservatoire d’Aix-en-Provence et jouent ensemble dans diverses formations depuis. Ce projet vous fera voyager à travers des standards de latin jazz, du répertoire blues mais également des chansons du répertoire français.

LAS DIVAS DEL PERREO

Paf 10 euros

Ouverture des portes 19h45

