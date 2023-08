THE VINTAGE CARAVAN / VOLCANOVA Le Molotov Marseille, 17 novembre 2023, Marseille.

THE VINTAGE CARAVAN / VOLCANOVA Vendredi 17 novembre, 20h30 Le Molotov 21,63€

◆ THE VINTAGE CARAVAN

[Prog Rock – ISL]

Prog/Classic Rock islandais avec une brise poppy. Ce jeune groupe de rock originaire de Reykjavik est connu pour ses performances scéniques énergiques et son incroyable musicalité, et est très actif depuis 9 ans. Un Prog Rock moderne et accrocheur serait la façon la plus rapide de décrire le groupe, mais en fait il y a bien plus que cela !

Après avoir tourné sans relâche ces dernières années, The Vintage Caravan est devenu un groupe établi en Europe, au Royaume-Uni et en Amérique du Sud, se produisant dans les plus grands festivals de Rock/Pop et faisant salle comble dans de nombreux clubs à travers l’Europe. Le dernier album de THE VINTAGE CARAVAN, “Monuments”, est sorti le 16 avril 2021 sur Napalm Records.

+Guests

◆ VOLCANOVA

[Stoner Rock – ISL]

Volcanova a été fondé à l’été 2014 avec le principal auteur-compositeur Samúel Ásgeirsson à la guitare et au chant et après quelques changements de composition, le groupe a finalement opté pour une formule gagnante avec Thorsteinn Árnason à la basse et au chant et Dagur Atlason à la batterie et au chant. Le groupe a trouvé un groove contagieux et une unité qui conviendraient à un groupe qui jouait depuis des décennies plutôt que quelques années. Avec tous les membres du groupe étant des chanteurs forts avec leur propre caractère tout en étant capables de réaliser des harmonies serrées en trois parties, ils gardent l’auditeur engagé ! Des moments édifiants avec une guitare solo savoureuse sont étayés par des grooves de basse qui frappent la tête – ainsi qu’une utilisation de bon goût de cette vieille agrafe la cloche de vache !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://link.dice.fm/kf2e902daea3 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T23:59:00+01:00

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T23:59:00+01:00