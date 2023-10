Krav Boca / Gros Volume Le Molotov Marseille, 11 novembre 2023, Marseille.

Krav Boca / Gros Volume Samedi 11 novembre, 20h30 Le Molotov 11,22€ en pré-vente

Les émeutiers de Krav Boca opèrent toujours cagoulés ! Poussés par un puissant guitare-basse-batterie-mandoline, les 2 maîtres de cérémonie envahissent la scène avec des textes en français et en grec : ni punk, ni rap, ni métal, mais certainement un peu des trois.

Après 4 albums, le groupe sort l’album “Pirate Party” en 2022 et continue de multiplier les tournées partout en Europe. Dans le public, sur scène, sur un terrain de basket ou dans la rue, une ambiance est de rigueur : le DÉGÂT !

Ancien membre du collectif Rap Hip Hop Vosgien le Fond Du Crew,sous le nom de BIG V, GROS VOLUME reviens avec son producteur marseillais Dreamy Man qui réalise pour lui des compositions oscillant entre le Synth Wave, le Cyber Punk et les 80’s. C’est la rage au ventre, le verbe haut et avec une certaine dose d’humour qu’il vient haranguer le public en solo comme pour cracher à la face du monde sa colère, sa rancœur mais aussi ses aspirations les plus optimistes pour des lendemains qui chantent. Une pincée de Hip Hop, un zeste de punk, un soupçon de brutalité métal et toujours avec des gros morceaux de poésie pour illustrer son propos.

