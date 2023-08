TOUNDRA / MONKEY3 Le Molotov Marseille, 10 novembre 2023, Marseille.

TOUNDRA / MONKEY3 Vendredi 10 novembre, 20h30 Le Molotov 20,61€

◆ TOUNDRA

[Post Metal – Madrid, Espagne]

Toundra est un groupe de post-métal instrumental formé à Madrid à l’été 2007. Le line-up original était composé de Victor, Albert et William de Nacen de las Cenizas et Esteban de Ten Minute Man. Les musiciens ont décidé de supprimer complètement les voix de leur musique, qui est dominée par le son de guitares discrètes et rêveuses, de guitares basses et de percussions légères.

+Guests

◆ MONKEY3

[Rock Stoner Psychédélique – Suisse]

Originaire de Lausanne, Monkey3 a été créé en 2001, initialement comme un rassemblement de musiciens dans des jam sessions d’influence stoner rock. En 2003, ils deviennent un groupe permanent avec Kevin à la basse, Walter à la batterie, Boris à la guitare, dB aux claviers. Avec leur premier album « Monkey3 », sorti en 2004 par le label belge Buzzville Records, le groupe a obtenu de très bonnes réactions et critiques dans toute l’Europe, les plaçant sur la carte de la scène stoner-rock.

